El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont y ha archivado definitivamente su causa judicial. Con esta decisión, se le pone punto y final a un procedimiento abierto desde hace nueve años, cuando huyó de la Justicia, y se le abre la puerta pare regresar a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

En un auto, la Sala de lo Penal archiva el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, y declara extinguida su responsabilidad penal. Ninguno de los tres llegó a ser juzgado al huir de la Justicia tras el referéndum del 1 de octubre de aquel año.

El tribunal confirma así la decisión adoptada el pasado día 3 por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados.

El Supremo rechaza las alegaciones de Vox, que pidió mantener el procesamiento

En su auto, la Sala rechaza las alegaciones de Vox, que ejercía la acusación popular y había pedido mantener el procesamiento de los tres líderes independentistas, o, en su defecto, consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación.

El alto tribunal ha rechazado ambas peticiones al recordar que la sentencia del TJUE del pasado 16 de julio, en la que en síntesis avaló la norma, "no evidencia las dudas que la acusación popular plantea, sin ninguna argumentación que respalde la pretensión deducida, que no son compartidas por esta Sala", por tanto "no se estima necesaria" consultar a la justicia europea en ese asunto.

De esta forma, el Supremo "confirma el auto de conclusión de sumario" acordado por Llarena y "declara el sobreseimiento libre de los hechos" por "extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig".