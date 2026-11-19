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Pradales llama a no "perder el norte en Euskadi a fuerza de mirar al sur"
Euskaraz irakurri: Imanol Pradalesek Euskaditik lan egitearen aldeko apustua egin du
Imanol Pradales ha participado en el acto conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento de a Jose Maria Arizmendiarrieta, impulsor del cooperativismo vasco. El lehendakari ha recordado que fue un ideólogo que supo ver "el mundo desde Euskadi, y no Euskadi desde el mundo". Al igual que hizo Arizmendiarrieta ha apostado por trabajar desde aquí, "es mucho lo que podemos hacer sin pedir permiso a nadie", ha dicho.
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