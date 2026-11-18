EH Bildu y Sumar han preguntado al Departamento de Seguridad por la retirada a manos de la Ertzaintza de banderas palestinas en el pabellón Buesa durante el partido de este martes del Baskonia contra el Hapoel israelí.

La coalición abertzale ha solicitado los informes oficiales, tanto el documento con las órdenes de la Ertzaintza al Baskonia como el atestado. Asimismo, junto con Sumar, ha pedido explicaciones de por qué se tomó esa decisión.

Ambas formaciones han preguntado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por la amenaza que supone la bandera del Estado palestino, que cuenta con reconocimiento internacional.

Crítico con lo ocurrido, el parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, ha considerado que la actuación de la Ertzaintza plantea importantes interrogantes sobre los criterios de seguridad aplicados y el respeto a los derechos fundamentales.

Según informó el Departamento vasco de Seguridad, el responsable del dispositivo tomó esta decisión en base a la ley estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Dicha ley prohíbe la exhibición de pancartas, símbolos o banderas que puedan promover la violencia o suponer alguna amenaza en eventos deportivos.

