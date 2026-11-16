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Sánchez y Lula defienden en Moncloa las instituciones democráticas frente a la "amenaza ultraderechista"

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MADRID, 16/11/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a su llegada al Palacio de la Moncloa, este lunes, en Madrid, en el marco de su visita de trabajo al país. EFE/ Mariscal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchezek eta Lulak erakunde demokratikoak defendatu dituzte Moncloan, "mehatxu ultraeskuindarraren" aurrean

EITB

Última actualización

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha recibido a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en el Palacio de la Moncloa, pocos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Brasil Gobierno de España Pedro Sánchez Ultraderecha Política

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