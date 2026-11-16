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Sánchez y Lula defienden en Moncloa las instituciones democráticas frente a la "amenaza ultraderechista"
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha recibido a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en el Palacio de la Moncloa, pocos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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