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El Gobierno Vasco dice que la ampliación de la potencia eléctrica es "muy buena noticia" y espera su aprobación "inminente"

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18:00 - 20:00
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, hoy en rueda de prensa. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Euskadiko potentzia elektrikoa % 50 handitzeko akordioa gauzatzeko beste pauso bat eman du Espainiako Gobernuak

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado, en todo caso, que la medida presentada este jueves en la Diputación Permanente debe ser aprobada ahora por el Consejo de Ministros, algo que —según ha dicho— se producirá de forma "inminente".

Electricidad Economía Gobierno Vasco Gobierno de España Industria Política

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