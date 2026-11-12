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El Gobierno Vasco dice que la ampliación de la potencia eléctrica es "muy buena noticia" y espera su aprobación "inminente"
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado, en todo caso, que la medida presentada este jueves en la Diputación Permanente debe ser aprobada ahora por el Consejo de Ministros, algo que —según ha dicho— se producirá de forma "inminente".
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