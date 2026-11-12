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Potentzia elektrikoa handitzeko akordioa “oso albiste ona” da Jaurlaritzaren arabera eta “laster” gauzatuko da
Batzorde Iraunkorrak Euskadiren potentzia elektrikoa % 50 handitzea onartu du gaur, ostegunarekin, Industria sailburuak Ministerioarekin egindako akordioari esker. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi duenez, "oso albiste ona da Euskadirentzat".
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