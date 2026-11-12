EUSKO JAURLARITZA
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Potentzia elektrikoa handitzeko akordioa “oso albiste ona” da Jaurlaritzaren arabera eta “laster” gauzatuko da

Iragarkia
18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea, gaur, kazetarien aurrean. Irudia: EITB.

EITB

Azken eguneratzea

Batzorde Iraunkorrak Euskadiren potentzia elektrikoa % 50 handitzea onartu du gaur, ostegunarekin, Industria sailburuak Ministerioarekin egindako akordioari esker. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi duenez, "oso albiste ona da Euskadirentzat".

Elektrizitatea Ekonomia Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Industria Politika

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