Etxebizitza dekretuak behin betiko onartuko edo indargabetuko dituzte gaur Kongresuan
Hauteskundeak aurreratzearen ondorioz Gorteak deseginda daudenez, Diputazio Iraunkorra arduratuko da testuak baliozkotzeaz edo indargabetzeaz. Bigarren dekretuak, maizterrentzako kalte-ordaina aurreikusten duenak, ez du gehiengorik baliozkotzeko.
Ostegun honetan, etxebizitzari buruzko lege-dekretuak behin betiko bozkatuko dituzte Kongresuko Diputazio Iraunkorrean, greba orokorraren biharamunean eta hauteskunde-kanpainaren bezperan (ostiralean, hilak 13, 00:00etan hasiko da).
Edozein lege-dekretu bezala, testuak Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu zirenetik daude indarrean; kasu honetan, urriaren 7tik. Hala ere, Kongresuan berretsi egin behar dira, gehienez ere hogeita hamar eguneko epean, Konstituzioak agintzen duenaren arabera.
Hauteskundeak aurreratzearen ondorioz Gorteak deseginda daudenez, Diputazio Iraunkorra arduratuko da testuak baliozkotzeaz edo indargabetzeaz.
Lehenengo dekretuak gehiengoa du, bigarrenak, ordea, ez
Etxebizitzari buruzko dekretuei dagokienez, bi testu desberdin dira: batean, etxebizitzaren merkatuan esku hartzeko neurri zabalagoak jasotzen dira, prezioek gora egiten dutenean, eta, bestean, aurrekoa aldatzen da, maizterrei kalte-ordaina ordaintzera behartzeko, alokairu-kontratua haustea jabeak erabakitzen badu.
Espainiako Gobernua bi arau horiek onartzen saiatu zen urriaren hasieran, baina PP, Vox, Junts eta UPN (178 eserlekuko gehiengo osoa zuten alderdiek) aurka agertu ziren bi dekretuetan. Gainera, EAJk eta Coalicion Canariak maizterraren kalte-ordaina arautzen zuen dekretuaren aurka bozkatu zuten.
Dekretu hori bertan behera geratzeak hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzea eragin zuen. Gorteak desegin ondoren, Gobernuak testuak berriro onartzea erabaki zuen, aldaketa txikiekin, berdin-berdinak izan ez zitezen. Hala ere, Diputazio Iraunkorrean bozkatuko ziren, eta hor bai, zenbakiak ditu gutxienez neurrien dekreturik orokorrena onartzeko.
Organo horrek 69 diputatu ditu, eta ezkerreko blokeak 34 ditu, PSOEren, Sumarren, ERCren, Bilduren eta Podemosen artean banatuta; azken horrek Talde Misto osoa ordezkatzen du; PPk, Voxek eta Juntsek, berriz, 34.
Horrela, EAJk du giltza, Diputazioan eserleku bat baitu. Jeltzaleek dagoeneko baieztatu dute, hauteskundeak aurreratu aurretik egin zuten bezala, dekretu zabalena babestuko dutela eta bigarrenaren aurka bozkatuko dutela.
Gauzak horrela, etxegabetzeak debekatzen dituen dekretua, etxebizitzaren erosketan 'putre' funtsen mugak edo jabeei zein maizterrei hobari fiskalak ezartzen dizkieten mugak baliozkotu ahal izango dira aldeko 35 botorekin eta kontrako 34rekin. Bigarren dekretuak, maizterrentzako kalte-ordainarekin, ez du gehiengorik baliozkotzeko.