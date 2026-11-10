MEMORIAREN EGUNA
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Lore eskaintza egin dute Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Egunean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, azaroak 10, Memoriaren Eguna dela eta, EAJren, EH Bilduren, PSE-EEren eta Sumarren legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei aldeko Gauerdiko Iparrorratza eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu.

Terrorismoaren biktimak Memoria Historikoa Eusko Legebiltzarra Politika

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