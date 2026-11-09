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Bulegok urtebeteko isilaldia amaitu du "Zugatik" singlearekin
Talde azkoitiarrak bere hirugarren albumaren lehen aurrerapen kanta argitaratu du gaur, azaroak 9: "Zugatik". Lan berria disko hertsiki kontzeptuala izango da eta, greziar antzerki klasikoko elementuak erabiliz, maitasunaren argilunak esploratuko ditu 15 abestiren bitartez.
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