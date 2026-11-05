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Eñaut Elorrieta: “Gelditzeko gonbidapen bat da ‘Festina lente’ diskoa”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Natxo Velez | Leire Altamira

Azken eguneratzea

Eñaut Elorrietak “Festina lente” diskoa kaleratu du, bere bakarkako ibilbideko laugarren disko luzea. Argitalpenari zer gorputzaldirekin egiten dion aurre azaldu digu, eta izenburuaren atzean zer dagoen zehaztu. 

Euskal musika Musika

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