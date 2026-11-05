Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Eñaut Elorrieta: “Gelditzeko gonbidapen bat da ‘Festina lente’ diskoa”
Eñaut Elorrietak “Festina lente” diskoa kaleratu du, bere bakarkako ibilbideko laugarren disko luzea. Argitalpenari zer gorputzaldirekin egiten dion aurre azaldu digu, eta izenburuaren atzean zer dagoen zehaztu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Eñaut Elorrieta: “Jendeak osorik eta, ahal balitz, behin baino gehiagotan entzutea desiratzen diot diskoari”
ZUZENEAN
Duela min.
Eñaut Elorrieta: “Orain arteko sorkuntza prozesu intentsu eta atseginena izan da disko honetakoa”
ZUZENEAN
Duela min.
Eñaut Elorrietaren “Festina lente”, disko eraginkor bezain agorrezina
ZUZENEAN
Duela min.
Eñaut Elorrieta: “Disko honetan, nire orain arteko bide guztiak biltzen dira”
ZUZENEAN
Duela min.
Euskadiko Orkestrak Aita Donostiaren "La vie profonde de Saint François d’Assise" berreskuratu du
ZUZENEAN
Duela min.
20 talde eta artistak Pirritx, Porrotx eta Marimotots omenduko dituzte disko bikoitz batean
ZUZENEAN
Duela min.
Alejandro Espinosa, pianoen doinua zaintzen duen profesionala
ZUZENEAN
Duela min.
BIMEk musika arloko ehunka profesional bildu, eta 70 kontzertu eskainiko ditu Bilbon
ZUZENEAN
Duela min.
Honela trebatzen dira kantu klasikoko belaunaldi berriak Donostiako Musikene zentroan
Gehiago ikusi