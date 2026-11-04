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Euskadiko Orkestrak Aita Donostiaren "La vie profonde de Saint François d’Assise" berreskuratu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Parisen estreinatu zutenetik mende batera, Euskadiko Orkestrak Aita Donostiaren La vie profonde de Saint François d’Assise obra joko du denboraldiko bigarren programa sinfonikoan. Kontzertuak azaroaren 6tik 11ra bitartean izango dira Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean.

Euskadiko Orkestra Musika

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