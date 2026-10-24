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Latzen taldearen "Laztana" kantuak 30 urte bete ditu
Badira, barru-barruraino iristen diren kantuak, eta Latzen taldearen “Laztana” horietako bat da. Talde oñatiarraren lehen diskoak 30 urte bete ditu, eta hori dela eta, estudiora itzuli dira, bere garaian hainbeste lagunen bihotzera iritsi zen kantuaren bertsio berri bat grabatzera.
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