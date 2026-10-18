DONOSTIA
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The National taldea Kursaalen izan da gonbidatu askorekin batera

Iragarkia
The National taldea Kursaalen izan da gonbidatu askorekin batera
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aaronek eta Bryce Dessnerrek Euskal Herria aukeratu dute asteburu oso batez euren 50. urtebetetzea ospatzeko. Musika festa handi bat, gonbidatu zerrenda luze batekin, Donostian amaituko dena.

Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Musika Musika

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