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ABAO Bilbao Operak "La traviata" lanarekin abiatuko du 75. denboraldia

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

ABAO Bilbao Operak urriaren 17an egingo du denboraldi honetako lehen emanaldia; La traviata izango da, 1953ko abenduan bere jarduera lirikoari hasiera eman zion lan berbera. Jessica Pratt sopranoa eta Javier Camarena tenorra izango dira protagonistak, eta Euskalduna jauregian taularatuko da urriaren 17an, 20an, 23an eta 26an.

Euskalduna Jauregia Musika

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