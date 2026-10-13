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ABAO Bilbao Operak "La traviata" lanarekin abiatuko du 75. denboraldia
ABAO Bilbao Operak urriaren 17an egingo du denboraldi honetako lehen emanaldia; La traviata izango da, 1953ko abenduan bere jarduera lirikoari hasiera eman zion lan berbera. Jessica Pratt sopranoa eta Javier Camarena tenorra izango dira protagonistak, eta Euskalduna jauregian taularatuko da urriaren 17an, 20an, 23an eta 26an.
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