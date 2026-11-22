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El Drogasek modu "mugagabean" agurtu ditu zaleak, Bilbon emandako bi kontzerturekin
Enrique Villarreal artista nafarrak bi kontzertu eman zituen atzo eta herenegun Santana 27 aretoan, bi urteko birari amaiera emanez. Barricada taldearen kide ohiak ondo merezitako atsedena hartuko du orain, taula gainean 40 urte eman ostean.
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