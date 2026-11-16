Bulegok zazpi emanaldi akustiko egingo ditu egun batean, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan
Larunbatean, azaroak 21, 09:00etan Maulen hasi eta 21:30ean Iruñean bukatuta, laukoteak Donapaleun, Baionan, Donostian, Bilbon eta Gasteizen ere joko ditu doako kontzertu akustikoak.
Azaroaren 21ean, larunbatarekin, Bulego laukoteak zazpi kontzertu akustiko egingo ditu, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan, “amore” urtarrilean argitaratuko duen diskoaren aroa zabaltzeko. Sarrera doakoa izango da, edukiera bete arte.
09:00etan hasiko da egun bateko bira, Maulen (Pitxu gaztetxea), eta gero etorriko dira Donapaleu (Aldaka gaztetxea, 10;40), Baiona (12:45, Kalostrape taberna, Euskal Konfederazioaren Manifestazioaren egitarauaren barruan), Donostia (14:40, Baga Biga Faktoria), Bilbo (17:00, Lumiere), Gasteiz (19:00, Parral) eta, ixteko, Iruñea (21:30, Txalaparta).
Bulego taldeak 2027ko urtarrilean aterako du amore, bere hirugarren disko luzea.