Bihartik aurrera 12 greba egun ditu deituta SMU medikuen sindikatu berriak
Sindikatuaren eskaera nagusia da Medikuen Estatutua sortzea, lanbidearen baldintza espezifikoak arautu eta sendagile guztientzat esparru komun bat ezarriko duena, lan egiten duten lekua edozein dela ere.
Azaroaren 16tik hilaren 27ra arte, 12 greba egun deitu ditu SMU sindikatu berriak. Deialdia Espainiako Estatu osorako egin du, lan baldintza hobeak eta Medikuen Estatutua eskatzeko. Mobilizazioaren helburua da autonomia erkidegoetako medikuen aldarrikapenak koordinatzea eta Espainiako Gobernuari eta erkidegoetako administrazioei irtenbideak galdegitea.
Esan bezala, sindikatu horren eskaera nagusia da Medikuen Estatutua sortzea, lanbidearen baldintza espezifikoak arautu eta sendagile guztientzat esparru komun bat ezarriko duena, lan egiten duten lekua edozein dela ere. Estatutu horrek, besteak beste, soldatak, lanaldiak, atsedenaldiak, etengabeko prestakuntza eta erretiroa arautu beharko lituzke.
SMUk, gainera, aparteko finantzaketa eskatu dio Espainiako Gobernuari plantillak indartzeko, lan egindako ordu guztien ordainsaria hobetzeko eta galdutako erosahalmena berreskuratzeko. Bestalde, autonomia erkidegoei premiazko neurriak galdegin dizkie, hala nola 35 orduko lanaldia ezartzea oraindik lortu ez den lurraldeetan eta profesional gehiago kontratatzea lan karga arintzeko.
Euskadin, aldarrikapen horiek bat egiten dute Osakidetzako medikuen lan baldintzei eta sendagileen egoera hobetzeko beharrari buruzko eztabaidarekin. Deialdiak aldarrikapen esparru komun bat planteatzen du Estatu osoko profesionalentzat, alde batera utzi gabe osasun zerbitzu autonomiko bakoitzean defenda daitezkeen berariazko eskaerak.
MIR España elkarteak babesa eman dio grebari, eta mobilizazio batzordeetan parte hartuko du. SMUk gogorarazi du sei urte baino gehiago daramatzala estatutu propioa eskatzen, eta uste du osasun arloak egiturazko aldaketak eta administrazioen konpromiso zehatzak behar dituela.
Bestalde, Andaluziako Medikuen Sindikatuak eta Euskadiko Sendagileen Sindikatuak (SME) iragarri dute atzeratu egingo dela azaroaren 21erako Madrilen deitutako manifestazioa, Urdako (Toledo) istripuaren ondorengo gorabeherak eta kanpainako ekitaldiak direla eta. Sindikatuek argitu dute atzerapen horrek ez dituela beren aldarrikapenak etengo, eta gobernu berriari negoziazioak irekitzeko eskatuko diotela.