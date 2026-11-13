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Vicinayko batzordeak manifestazioa egin du 60 langile kaleratzea ekarriko duen EEEren aurka
Enpresako zuzendaritzak planteatutako enplegu erregulazioko espedienteak 128 langileetatik 60ri eragiten die, eta 2027ko uztailera arteko aldi baterako lan-erregulazioa ere mahaigainean jarri du gainerako langileentzat. Batzordea kaleratzeen aurka dago, eta inplikazioa eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
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