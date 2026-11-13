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La plantilla de Vicinay se manifiesta contra el ERE que plantea 60 despidos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vicinayko batzordeak manifestazioa egin du 60 langile kaleratzea ekarriko duen EEEren aurka

EITB

Última actualización

El expediente de regulación de empleo planteado por la dirección de la empresa afecta a 60 de los 128 trabajadores, y también plantea un ERTE hasta julio de 2027 para el resto personal. El comité rechaza los planes de la dirección y pide implicación al Gobierno Vasco.

Sestao Trabajo Economía

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