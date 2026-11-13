¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La plantilla de Vicinay se manifiesta contra el ERE que plantea 60 despidos
El expediente de regulación de empleo planteado por la dirección de la empresa afecta a 60 de los 128 trabajadores, y también plantea un ERTE hasta julio de 2027 para el resto personal. El comité rechaza los planes de la dirección y pide implicación al Gobierno Vasco.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El IPC interanual se sitúa en el 4,8 % en la CAV y en Navarra, en octubre
EN DIRECTO
Hace min.
Los sindicatos vascos califican de "éxito rotundo" la huelga del 11N
EN DIRECTO
Hace min.
Los aeropuertos vascos aumentan sus pasajeros en octubre, con Bilbao a la cabeza
EN DIRECTO
Hace min.
Un nuevo sindicato convoca doce días de huelga médica a partir del lunes
EN DIRECTO
Hace min.
El Congreso avala el decreto de vivienda y rechaza el de renovación automática de alquileres
EN DIRECTO
Hace min.
Torres pone en valor el acuerdo "amplio, prácticamente en el 90 %" con el PNV sobre la reforma fiscal en Bizkaia
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: día después de la huelga general, comienza la campaña electoral y decretos de vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
PNV y PSE-EE pactan las líneas esenciales de la reforma fiscal de Bizkaia, pero discrepan sobre varias deducciones
EN DIRECTO
Hace min.
Siemens Gamesa vuelve a beneficios tras seis años de pérdidas
Cargar más