Será noticia: día después de la huelga general, comienza la campaña electoral y decretos de vivienda

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 12 de noviembre de 2026:

-Día después de la huelga general: decenas de miles de personas han inundado este miércoles las calles de las cuatro capitales de Hegoalde para reclamar que la vivienda sea un derecho garantizado y garantizar sueldos dignos, en el marco de la huelga general convocada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda, que han considerado "todo un éxito". Durante la mañana se han producido varios incidentes con la Policía y 17 personas han sido detenidas.

-Comienza la campaña electoral: esta medianoche arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Los partidos políticos aprovecharán las últimas horas del día para celebrar sus actos de apertura en Bilbao, Donostia y Gasteiz, en una campaña en la que la vivienda será uno de los principales asuntos de debate.

-Decretos de vivienda: los decretos leyes de vivienda afrontan hoy su votación definitiva en el Congreso. Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos. El segundo de los decretos, que incluye la indemnización a los inquilinos, no tiene mayoría para ser convalidado.