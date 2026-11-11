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Multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas

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Greba Orokorra. Euskal gehiengo sindikalaren manifestazioa Donostian.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manifestazio jendetsuak euskal hiriburuetan

EITB

Última actualización

Las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y varios municipios han acogido a mediodía manifestaciones multitudinarias que volverán a tomar las calles a las 6 de la tarde.

Donostia-San Sebastián Bilbao Pamplona Vitoria-Gasteiz Economía

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