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Multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas
Euskaraz irakurri: Manifestazio jendetsuak euskal hiriburuetan
Las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y varios municipios han acogido a mediodía manifestaciones multitudinarias que volverán a tomar las calles a las 6 de la tarde.
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