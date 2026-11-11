La huelga general está teniendo incidencia en el tráfico aéreo y son varios los vuelos cancelados en los aeropuertos vascos. Los servicios mínimos están establecidos entre el 18% y el 85%, dependiendo de las rutas.

En Bilbao, durante las primeras horas de la huelga general han sido cancelados once vuelos, mientras han operado otros diez. En total, el aeródromo tiene programados 108 vuelos. Aena informa de que los aparcamientos de La Paloma (Loiu) están funcionando con normalidad, y que han permanecido abiertos en todo momento. Además, según ha comunicado Aena, las aerolíneas "reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas".

En Pamplona, en el aeropuerto de Noain al menos ha sido cancelado un vuelo que estaba programado para viajar a Madrid a las 10:40 de la mañana, según consta en el sitio web de Aena, si bien no informa de la causa de cancelación.

De momento, Aena no ha informado de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Vitoria y Hondarribia.

Afecciones en otros aeropuertos

La jornada de huelga general convocada en el resto del Estado español está teniendo afecciones en numerosos aeropuertos. En el conjunto del Estado, hasta las 10:00 de la mañana, se han cancelado 234 vuelos, el 5,2% de los programados.

En Barcelona, en el aeropuerto de El Prat han cancelado 85 operaciones, entre salidas y llegadas, de las 734 programadas para hoy Pese a que el aeropuerto está operativo, la alta incidencia de la huelga en los servicios de transporte para llegar a él están limitando la movilidad habitual.

En Madrid, el aeropuerto acumulaba Adolfo Suárez a las 8:30 de la mañana seis cancelaciones de los 1.097 vuelos programados.

En Canarias, para las 8:30 habían cancelado cuatro vuelos de los 1.176 programados para hoy. A la misma hora, Baleares había sufrido ya 25 cancelaciones. De im total de 331 vuelos programados para hoy. La afección más grande ha sido en La Palma (21 cancelaciones de 232 previstas), seguido de Menorca (4 suspensiones de 36 programadas). De momento no se han cancelado vuelos en Ibiza (tiene 63 operaciones previstas para hoy).