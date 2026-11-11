Dos personas han sido detenidas en Hego Euskal Herria en las primeras horas de la Huelga General: la primera de ellas en una protesta en Pamplona, y la otra en un piquete organizado en una rotonda entre Zamudio y Derio, que da acceso al Parque Tecnológico de Zamudio.

El primer detenido se ha producido sobre las 7:45 horas de la mañana en Pamplona, cuando la Policía Foral ha desalojado una sentada frente a la entidad bancaria Caixabank de la Avenida Carlos III, convocada por el sindicato LAB.

El sindicato abertzale ha denunciado que los huelguistas han sido "violentamente" desalojados por la policía. Según han explicado al inicio de la protesta, el objetivo era denunciar la especulación que el sector bancario lleva a cabo con la vivienda. La elección de Caixabank no es casual: es, según ha denunciado LAB, el banco que especula con mayor número de viviendas.

Los piquetes que realizan huelguistas en la Comunidad Foral de Navarra han provocado algunas incidencias de tráfico en la zona de Pamplona: quema de contenedores en la zona de Mendillorri y cortes puntuales en la N-121-A, entre Lesaka y Elizondo, según la Policía Foral. Por otro lado, la Policía Municipal de Pamplona ha informado de que se han cortado algunas vías por derribo de contenedores y barandillas.

El detenido en Zamudio, hospitalizado

Por otro lado, en un piquite "meramente informativo" organizado en la entrada del Parque Tecnológico de Zamudio, un representante de CCOO ha resultado herido al ser "embestido por un conductor molesto". Cuando el sindicalista ha protestado por ello, "agentes de la Ertzaintza se han abalanzado sobre él, le han tirado al suelo y tras reducirle, le han esposado y arrestado". CCOO ha asegurado que la acción sindical estaba siendo "pacífica".

El delegado sindical ha sido trasladado al hospital de Cruces, donde permanece detenido, en tanto en cuanto representantes sindicales se han personado en la Comisaría de la Ertzaintza de Bilbao acompañados de un abogado para tratar de averiguar de qué se le acusa.

El sindicato ha denunciado que la Ertzaintza ha cargado contra los piquetes desde primera hora de la mañana y que en Vitoria-Gasteiz también han cargado contra un piquete, "con una violencia absolutamente fuera de lugar, propinando empujones" a los huelguistas.