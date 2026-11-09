LAB impugna los servicios mínimos del Gobierno Vasco y pide que se retiren

LAB ha presentado un recurso contra los servicios mínimos fijados por el Gobierno Vasco para la huelga general del 11 de noviembre por considerar que vulneran el derecho a la huelga de varios trabajadores.

La orden del departamento de Economía, Trabajo y Empleo fija los servicios mínimos en sectores como el sanitario, el transporte, la educación, la Administración y la Justicia. En los hospitales, por ejemplo, ha establecido servicios de fin de semana, y en el transporte, del 30 %.

Según LAB, estos servicios impedirán el derecho a la huelga de muchos trabajadores, ya que los números establecidos son "abusivos", por lo que solicita en su recurso medidas cautelares ante "varias medidas concretas" que recoge la orden del Departamento.

Entre estos sectores, el sindicato ha citado "algunos ámbitos concretos de la sanidad, como la teleasistencia o el call center, algunos ámbitos de servicios sociales y la educación".

El objetivo de LAB es que el Gobierno Vasco no pueda obstaculizar que los centros de trabajo "se vacíen" y "se llenen las calles", según ha dicho en un comunicado.