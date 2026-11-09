Huelga general
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LAB impugna los servicios mínimos del Gobierno Vasco y pide que se retiren

Al sindicato le han parecido excesivos los servicios para "determinadas áreas sanitarias, teleasistencia o call center, algunos ámbitos de servicios sociales y educación", entre otros, y ha acusado al Ejecutivo de intentar obstaculizar el éxito de la huelga.

Greba orokorra Huelga general efe
Imagen de la manifestación de una huelga general anterior. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: LABek Jaurlaritzaren gutxieneko zerbitzuak inpugnatu ditu, eta agindua bertan behera uzteko eskatu du

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

LAB ha presentado un recurso contra los servicios mínimos fijados por el Gobierno Vasco para la huelga general del 11 de noviembre por considerar que vulneran el derecho a la huelga de varios trabajadores.

La orden del departamento de Economía, Trabajo y Empleo fija los servicios mínimos en sectores como el sanitario, el transporte, la educación, la Administración y la Justicia. En los hospitales, por ejemplo, ha establecido servicios de fin de semana, y en el transporte, del 30 %.

Según LAB, estos servicios impedirán el derecho a la huelga de muchos trabajadores, ya que los números establecidos son "abusivos", por lo que solicita en su recurso medidas cautelares ante "varias medidas concretas" que recoge la orden del Departamento.

Entre estos sectores, el sindicato ha citado "algunos ámbitos concretos de la sanidad, como la teleasistencia o el call center, algunos ámbitos de servicios sociales y la educación".

El objetivo de LAB es que el Gobierno Vasco no pueda obstaculizar que los centros de trabajo "se vacíen" y "se llenen las calles", según ha dicho en un comunicado.

Huelgas Sindicato LAB Gobierno Vasco Vivienda Economía

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