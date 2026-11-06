El Gobierno Vasco quiere garantizar que los posibles despidos no superen el 20% de la plantilla de Vicinay en Euskadi

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que el Ejecutivo va a "hacer todo lo que esté en su mano" para garantizar que los posibles despidos no superen el 20 % de la plantilla de Vicinay en Euskadi.

Así lo ha trasladado el consejero este viernes en el pleno de control de la cámara vasca, a preguntas de EH Bildu sobre el futuro industrial de la empresa Vicinay.

Jauregi ha destacado los 7,5 millones de euros que ha destinado el Gobierno Vasco en ECN All Wind y los 8,7 millones complementarios que ha aportado a través de EKARPEN para tratar de solucionar la cuestión.

En este sentido, ha explicado que la adquisición de Vicinay es la primera operación de ECN All Wind, dentro de una estrategia de crecimiento más amplia, para señalar la inversión de 100 millones de euros para una nueva planta en Álava que creará 100 puestos de trabajo. Un contexto, ha dicho, en el que "hay que buscar oportunidades para recolocar a las personas impactadas por el ERE".

"Decidimos buscar una oportunidad industrial y ahora Vicinay tiene una segunda oportunidad, gracias a la apuesta del industrial Dámaso Quintana, junto a los inversores en ECN All Wind, una división creada especializada en eólica marina y en redes de transmisión y distribución eléctrica que sí tiene un augurio de crecimiento muy fuerte en los próximos años", ha resaltado.

Por último, Jauregi ha puntualizado que "no es posible hacer un uso especulativo de los terrenos de Vicinay". "Ya sé que hay ciertas personas, no sé por qué, que lo están diciendo, pero no es posible", ha remarcado.

El comité de empresa reitera su rechazo al ERE y al ERTE

Una representación del comité de empresa de Vicinay Marine en Sestao ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, que ha expresado el rechazo a ambos expedientes de regulación de empleo, al considerar “injusto” que los trabajadores "sigan asumiendo las consecuencias de los problemas empresariales después de años de sacrificios, periodos de inactividad y congelaciones salariales".

Por otra parte, ha señalado que, aunque la dirección justifica la situación por la pérdida de un pedido equivalente a tres meses de trabajo, "esto no puede justificar automáticamente el despido a 60 personas, sin analizar antes la cartera de pedidos, los proyectos futuros y otras posibles soluciones".

Además, ha reclamado "transparencia" sobre el futuro de los terrenos de la empresa y sobre las decisiones relacionadas con la operación por la que el empresario Dámaso Quintana adquirió la totalidad de las acciones de Vicinay.

Sin despidos

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha señalado que el crecimiento previsto en la actividad de los sectores energéticos permite anticipar un incremento del 25% de la actividad eólica Offshore, por lo que ha cuestionado "el sentido que tiene despedir a casi la mitad de la plantilla, siendo el Gobierno Vasco parte de la propiedad de la empresa".

Por ello, le ha pedido al Ejecutivo vasco que "desarrolle un proyecto industrial serio para poder mantener los empleos y para que no se pierdan puestos de trabajo". "El Gobierno tiene una participación muy significativa en este proyecto industrial y comprendemos que, si en julio participó en la operación, fue porque se apoyaba en un plan industrial serio", ha indicado.