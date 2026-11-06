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Manifestación de la plantilla de Biogipuzkoa para pedir la equiparación con Osakidetza
Por su parte, la plantilla de Biobizkaia se ha concentrado en el Hospital de Cruces en demanda de su equiparación salarial con Osakidetza.
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