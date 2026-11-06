CONFLICTO LABORAL
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Manifestación de la plantilla de Biogipuzkoa para pedir la equiparación con Osakidetza

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18:00 - 20:00
Concentración de la plantilla de Biogipuzkoa. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Biogipuzkoako langileek manifestazioa egin dute, Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea eskatzeko

EITB

Última actualización

Por su parte, la plantilla de Biobizkaia se ha concentrado en el Hospital de Cruces en demanda de su equiparación salarial con Osakidetza.

Osakidetza Conflictos laborales Trabajo Economía

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