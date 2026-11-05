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La caída del banco Ueno pone contra las cuerdas al Gobierno de Paraguay
Euskaraz irakurri: Ueno bankuaren erorketa: krisia Paraguain
El Banco Central de Paraguay ha intervenido y ha procedido a la liquidación del banco Ueno, entidad que manejaba fondos estatales y tenía casi tres millones de clientes. Decenas de personas han intentado retirar sus ahorros, pero se han encontrado con los locales cerrados y protegidos por guardias.
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