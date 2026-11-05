Crisis en Paraguay
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La caída del banco Ueno pone contra las cuerdas al Gobierno de Paraguay

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AME3257. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Personas participan en una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). "Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ueno bankuaren erorketa: krisia Paraguain

Última actualización

El Banco Central de Paraguay ha intervenido y ha procedido a la liquidación del banco Ueno, entidad que manejaba fondos estatales y tenía casi tres millones de clientes. Decenas de personas han intentado retirar sus ahorros, pero se han encontrado con los locales cerrados y protegidos por guardias.

Latinoamérica Economía

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