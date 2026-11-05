Bruselas propone recortar un 20 % la pesca de merluza y 35 % del besugo en aguas ibéricas en 2027
La Comisión Europea ha propuesto este jueves severos recortes para la pesca en aguas ibéricas, incluido el Golfo de Bizkaia, para el año 2027, además de un 20 % en la cuota de la merluza y un 35 % en la del besugo (que se extendería también a 2028). Asimismo, ha planteado incrementos en el caso del rape (22 %) y el jurel (6 %).
También ha planteado mantener la cuota de pesca de raya en estas aguas en 2027 y 2028 sobre la base del “enfoque de precaución”, es decir, por falta de datos científicos o una situación de vulnerabilidad de la especie.
Bruselas ha recordado que su propuesta se basa en los dictámenes científicos más recientes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y ha subrayado que el objetivo es mantener la pesca a niveles sostenibles, apoyando la viabilidad del sector a largo plazo.
Por otra parte, Bruselas ha propuesto autorizar a Francia, España y Portugal a fijar cuotas nacionales para las poblaciones de lubina y de sardina en aguas ibéricas. De esta manera, Francia y España establecerían las cuotas de sardina en el Golfo de Bizkaia.