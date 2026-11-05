La Comisión Europea ha propuesto este jueves severos recortes para la pesca en aguas ibéricas, incluido el Golfo de Bizkaia, para el año 2027, además de un 20 % en la cuota de la merluza y un 35 % en la del besugo (que se extendería también a 2028). Asimismo, ha planteado incrementos en el caso del rape (22 %) y el jurel (6 %).

También ha planteado mantener la cuota de pesca de raya en estas aguas en 2027 y 2028 sobre la base del “enfoque de precaución”, es decir, por falta de datos científicos o una situación de vulnerabilidad de la especie.

Bruselas ha recordado que su propuesta se basa en los dictámenes científicos más recientes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y ha subrayado que el objetivo es mantener la pesca a niveles sostenibles, apoyando la viabilidad del sector a largo plazo.

Por otra parte, Bruselas ha propuesto autorizar a Francia, España y Portugal a fijar cuotas nacionales para las poblaciones de lubina y de sardina en aguas ibéricas. De esta manera, Francia y España establecerían las cuotas de sardina en el Golfo de Bizkaia.