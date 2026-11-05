Accidente laboral
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Los sindicatos piden medidas urgentes para evitar accidentes como el de Pitillas

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Concentración de UGT y CCOO en protesta por el accidente laboral mortal ocurrido en Pitillas. EUROPA PRESS 05/11/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pitillasekoa bezalako istripuak saihesteko premiazko neurriak eskatu dituzte sindikatuek

EITB

Última actualización

UGT y CCOO se han concentrado en Pamplona para lamentar el accidente laboral en una granja de Pitillas, en el que tres personas han muerto, así como para pedir una investigación exhaustiva del mismo y más medios contra la siniestralidad laboral.

Accidentes Laborales Navarra Sindicatos Economía

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