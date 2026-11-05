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Los sindicatos piden medidas urgentes para evitar accidentes como el de Pitillas
UGT y CCOO se han concentrado en Pamplona para lamentar el accidente laboral en una granja de Pitillas, en el que tres personas han muerto, así como para pedir una investigación exhaustiva del mismo y más medios contra la siniestralidad laboral.
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