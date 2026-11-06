LAN GATAZKA

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Biogipuzkoako langileek manifestazioa egin dute, Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea eskatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

Biogipuzkoako langileen manifestazioa. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Bestalde, Biobizkaiko langileek elkarretaratzea egin dute Gurutzetako Ospitalaren atarian, beren lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea eskatzeko.

Osakidetza Lan gatazkak Lana Ekonomia

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