El Gobierno Vasco se reunirá este lunes con EH Bildu, Sumar y PP para comenzar a negociar los presupuestos
El Gobierno Vasco se reunirá este lunes, 9 de noviembre, con EH Bildu, Sumar y PP para iniciar la ronda de contactos para negociar los Presupuestos Generales de la CAV para 2027. Tal y como ha dado a conocer Lehendakaritza a través de una nota, el consejero de Hacienda y Finanzas Noël d´Anjou se reunirá con Sumar a las 10:00 horas, con PP a las 11:30 horas y con EH Bildu a las 13:00 horas.
En la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, el lehendakari Imanol Pradales ya había anunciado que la ronda de contactos con los partidos para negociar los presupuestos comenzaría este lunes. El lehendakari ha expresado su deseo de que "recibamos aportaciones y propuestas constructivas para mejorar el proyecto", y ha asegurado que "este país funciona y, pase lo que pase el 29 de noviembre, este país seguirá funcionando".
El pasado 27 de octubre, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord que, según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.
Presupuesto para vivienda
El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha preguntado al lehendakari sobre el presupuesto destinado a Vivienda en 2027, que asciende a 504 millones de euros, dos más que este año, lo que, a juicio de este grupo, no representa el "esfuerzo adicional que merece el problema de la vivienda".
Pradales ha recordado que en los presupuestos de 2025 y 2026 se incluían 169 millones de fondos europeos, pero en 2027 no habrá ni un solo euro en este concepto, por lo que la partida para vivienda procede exclusivamente de fondos propios.
Hernández ha indicado que SUMAR no apoyará los presupuestos.
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, por su parte, ha preguntado al lehendakari en relación al segundo de los decretos sobre vivienda que se votará el próximo jueves en Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Otxandiano ha destacado la "importancia" de dicho texto, y tras calificar de "difícilmente entendible" el rechazo del PNV al decreto, ha pedido al lehendakari que indique cuál es la posición del Gobierno Vasco.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a EH Bildu que en lugar de "mirar y esperar" a lo que pueda ocurrir con los decretos estatales sobre vivienda, "se moje" también en Euskadi, por lo que le ha invitado a apoyar la ley de simplificación administrativa que se votará próximamente en el Parlamento Vasco, en la que se recoge "una vía rápida" para facilitar operaciones estratégicas de suelo para vivienda protegida.