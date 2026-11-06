El Gobierno Vasco se reunirá este lunes con EH Bildu, Sumar y PP para comenzar a negociar los presupuestos

El Gobierno Vasco se reunirá este lunes, 9 de noviembre, con EH Bildu, Sumar y PP para iniciar la ronda de contactos para negociar los Presupuestos Generales de la CAV para 2027. Tal y como ha dado a conocer Lehendakaritza a través de una nota, el consejero de Hacienda y Finanzas Noël d´Anjou se reunirá con Sumar a las 10:00 horas, con PP a las 11:30 horas y con EH Bildu a las 13:00 horas.

En la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, el lehendakari Imanol Pradales ya había anunciado que la ronda de contactos con los partidos para negociar los presupuestos comenzaría este lunes. El lehendakari ha expresado su deseo de que "recibamos aportaciones y propuestas constructivas para mejorar el proyecto", y ha asegurado que "este país funciona y, pase lo que pase el 29 de noviembre, este país seguirá funcionando".

El pasado 27 de octubre, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord que, según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.