El personal científico-técnico de los institutos de investigación sanitaria de Euskadi reclama una equiparación salarial y de condiciones laborales "real" con los trabajadores de Osakidetza. Los profesionales llevan cuatro años esperando el cumplimiento de la Ley de la Ciencia, en vigor desde 2022, y consideran "inadmisible" la última propuesta presentada por las direcciones de los centros y el Gobierno Vasco.

Por ellos, trabajadores y trabajadoras de los bioinstitutos vascos se han concentrado este viernes para denunciar la situación. El sindicato ELA ha trasladado sus reivindicaciones y ha exigido una rectificación urgente de la propuesta.

Rechazo a una equiparación salarial que se aplaza hasta 2030

Según ha denunciado ELA, la última propuesta contempla salarios inferiores a los del personal de gestión y no garantiza una equiparación efectiva con las categorías profesionales de Osakidetza. Además, retrasa hasta 2030 la aplicación del 100 % de los incrementos salariales.

El sindicato advierte de que este calendario dejaría fuera de las mejoras a determinados colectivos, como el personal predoctoral, cuyos contratos habrán finalizado antes de esa fecha.

ELA también denuncia un trato desigual en la aplicación de la retroactividad. Mientras que para el personal de gestión se ha aceptado que las mejoras económicas tengan efecto desde enero de 2026, para el personal científico-técnico no se contempla ningún pago retroactivo. En este caso, los incrementos comenzarían a aplicarse únicamente a partir de la firma del acuerdo.

ELA advierte del riesgo de pérdida de talento investigador

La organización sindical considera que esta situación supone un incumplimiento continuado de la normativa estatal y autonómica, que establece la obligación de equiparar las condiciones de estos profesionales con las del sistema público de salud.

Asimismo, sostiene que el Gobierno Vasco, como máximo responsable de los institutos de investigación sanitaria, no puede justificar la falta de avances por motivos presupuestarios.

ELA alerta de que la precariedad laboral y salarial puede poner en riesgo la excelencia científica, dificultar la retención del talento y comprometer el futuro de la investigación sanitaria pública en Euskadi.

Por ello, reclama una modificación urgente de la propuesta que garantice la equiparación real con Osakidetza, una estructura salarial justa, una fecha clara para aplicar la retroactividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.