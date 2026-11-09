La COP31 arranca en Turquía con el reto de convertir los compromisos climáticos en acciones concretas

La localidad turca de Antalya acoge desde hoy la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), una cita que reunirá hasta el próximo día 20 a representantes de cerca de 200 países. Euskadi tendrá presencia institucional y empresarial en una edición que busca avanzar en la aplicación de los compromisos climáticos adquiridos en anteriores cumbres.

La delegación del Gobierno Vasco estará encabezada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y contará con otros cuatro representantes del departamento. A esa representación institucional se sumará la participación de empresas vascas del sector, que darán a conocer proyectos reales que ya están desarrollando para responder a las consecuencias del calentamiento global.

A diferencia de otras ediciones, la COP31 no tiene como principal objetivo anunciar un gran acuerdo, sino avanzar en la aplicación de los compromisos adquiridos. Bajo la idea de pasar de las promesas a la acción, la cita deberá abordar cómo acelerar la reducción de emisiones, impulsar la transición energética y garantizar la financiación necesaria para que los países puedan cumplir sus objetivos climáticos.