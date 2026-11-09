La COP31 arranca en Turquía con el reto de convertir los compromisos climáticos en acciones concretas
La localidad turca de Antalya acoge desde hoy la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), una cita que reunirá hasta el próximo día 20 a representantes de cerca de 200 países. Euskadi tendrá presencia institucional y empresarial en una edición que busca avanzar en la aplicación de los compromisos climáticos adquiridos en anteriores cumbres.
La delegación del Gobierno Vasco estará encabezada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y contará con otros cuatro representantes del departamento. A esa representación institucional se sumará la participación de empresas vascas del sector, que darán a conocer proyectos reales que ya están desarrollando para responder a las consecuencias del calentamiento global.
A diferencia de otras ediciones, la COP31 no tiene como principal objetivo anunciar un gran acuerdo, sino avanzar en la aplicación de los compromisos adquiridos. Bajo la idea de pasar de las promesas a la acción, la cita deberá abordar cómo acelerar la reducción de emisiones, impulsar la transición energética y garantizar la financiación necesaria para que los países puedan cumplir sus objetivos climáticos.
Frenar el calentamiento global
Uno de los principales retos será reducir la distancia entre los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos que los países han presentado hasta ahora. Con las políticas actuales, el planeta se encamina hacia un calentamiento de hasta 2,8 grados a finales de siglo, muy por encima del límite de 1,5 grados que la comunidad internacional se marcó como referencia.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) plantea la necesidad de recortar las emisiones un 45 % de aquí a 2035 respecto a 2025 y retirar CO2 de la atmósfera para limitar el calentamiento. Sin embargo, los compromisos nacionales actuales apenas permitirían reducir las emisiones entre un 11 % y un 15 % en ese mismo periodo.
En Antalya, los gobiernos deberán debatir cómo cerrar esa brecha, con especial atención a la electrificación, el despliegue de energías renovables y la movilización de recursos económicos para apoyar los planes climáticos de los países en desarrollo.
Las renovables, una de las claves
El crecimiento de las energías renovables ofrece uno de los pocos motivos para el optimismo. Desde la aprobación del Acuerdo de París, en 2015, la capacidad de generación eléctrica renovable ha aumentado tres veces más rápido de lo previsto entonces, mientras que la solar fotovoltaica ha multiplicado por siete las expectativas iniciales, según el PNUMA.
La presidencia turca quiere aprovechar ese impulso para elevar el peso de la electricidad en el consumo mundial de energía desde algo más del 20 % actual hasta el 35 % en 2035. Esta meta, conocida como "35 para el 35", será una de las iniciativas destacadas de la cumbre.
El papel de China también será determinante por su capacidad de fabricación y exportación de tecnologías limpias y por la evolución de su consumo de carbón. La ausencia de Estados Unidos y una Unión Europea menos ambiciosa que en anteriores ocasiones condicionan también el contexto internacional de esta edición.
Delegación del Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco estará presente en la COP31 con una delegación de cinco personas. Además del consejero Mikel Jauregi, formarán parte de ella Josu Bilbao, viceconsejero de Medio Ambiente; Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático; Mikel Hidalgo, asesor para la coordinación de proyectos de Transición Social, y Urko Odriozola, director de Relaciones Institucionales del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.
La participación vasca se enmarca en una cumbre que deberá medir la capacidad de los gobiernos para trasladar sus compromisos climáticos a políticas y actuaciones efectivas.
Las organizaciones ecologistas reclaman más ambición
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han reclamado mayor ambición política ante la COP31. Las cuatro organizaciones advierten de que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para frenar el calentamiento global y piden acelerar la reducción de emisiones, aumentar la financiación climática y avanzar en el abandono de los combustibles fósiles.