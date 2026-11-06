Trump asciende al polémico asesor Stephen Miller a jefe de Gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes, 9 de noviembre de 2026", ha destacado Trump en su red Truth Social.

Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, y que acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 y después de haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Wiles, "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", ha decarado el presidente.

Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso. Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda.

Trump insiste en defender la guerra contra Irán

Por otro lado, Trump ha subrayado que Israel y el conjunto de Oriente Medio "no existirían" si él "no hubiera impedido" a Irán tener un arma nuclear, el principal argumento que ha utilizado para justificar sus ataques contra la república islámica.

En una publicación de su plataforma 'Truth Social', ha destacado que se trata de una opinión que "nadie quiere decir, pero todo el mundo sabe que es verdad", una afirmación que llega después de las críticas al respecto de su vicepresidente, JD Vance.

Vance publicó este miércoles en 'X' que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones de medio mandato del pasado martes fue la guerra en Irán, pero también lamentó que según datos internos del Partido Republicano, el problema no fue la abstención sino que muchos de los que votaron por Trump en 2024 lo hicieron esta vez por los demócratas.