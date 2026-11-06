Crisis en Paraguay
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Tensión en las calles de Paraguay por la crisis generada por la caída del banco Ueno

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AME3532. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/11/2026.- Personas participan en una manifestación este jueves, en Asunción (Paraguay). La caída de Ueno Bank desató una ola de indignación en Paraguay por la congelación de los fondos de más de 2,9 millones de clientes y de millonarias inversiones de instituciones públicas, abriendo una crisis que derivó en un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de estar vinculado con el banco intervenido. EFE/ Juan Pablo Pino
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tentsioa Paraguaiko kaleetan, Ueno bankuaren erorketak sortutako krisian

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su dimisión ante la intervención del banco Ueno, pero el legislativo no ha aceptado la renuncia, ya que habría supuesto evitar el juicio político. 

Economía Latinoamérica Internacional

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