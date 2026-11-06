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Tensión en las calles de Paraguay por la crisis generada por la caída del banco Ueno
Euskaraz irakurri: Tentsioa Paraguaiko kaleetan, Ueno bankuaren erorketak sortutako krisian
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su dimisión ante la intervención del banco Ueno, pero el legislativo no ha aceptado la renuncia, ya que habría supuesto evitar el juicio político.
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