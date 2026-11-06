Krisia Paraguain
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Tentsioa Paraguaiko kaleetan, Ueno bankuaren porrotak sortutako krisiaren eraginez

Iragarkia
AME3532. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/11/2026.- Personas participan en una manifestación este jueves, en Asunción (Paraguay). La caída de Ueno Bank desató una ola de indignación en Paraguay por la congelación de los fondos de más de 2,9 millones de clientes y de millonarias inversiones de instituciones públicas, abriendo una crisis que derivó en un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de estar vinculado con el banco intervenido. EFE/ Juan Pablo Pino
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santiago Peña Paraguaiko presidenteak dimisioa aurkeztu du, Ueno banketxearen esku-hartzea dela eta, baina Kongresuak ez dio onartu, dimisioa onartuz gero epaiketa politikoa ekidingo zuelako. 

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