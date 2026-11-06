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Tentsioa Paraguaiko kaleetan, Ueno bankuaren porrotak sortutako krisiaren eraginez
Santiago Peña Paraguaiko presidenteak dimisioa aurkeztu du, Ueno banketxearen esku-hartzea dela eta, baina Kongresuak ez dio onartu, dimisioa onartuz gero epaiketa politikoa ekidingo zuelako.
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