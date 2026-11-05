Dimisioa eman du Santiago Peña Paraguaiko presidenteak, Ueno banketxearen esku-hartzea dela eta
Krisia astearte goizean piztu zen, erregulatzaileen esku-hartzeak milioika paraguaitarren aurrezkiak izoztea eragin zuenean, erretiratuenak barne. Horrek protesta orokorrak eragin ditu herrialdean, hiru pertsonatik batek gordailuak dituelako erakunde horretan.
Santiago Peña Paraguaiko presidenteak dimisioa aurkeztu du ostegun honetan, Ueno bankuaren esku-hartzearen ondoren. Banku horren likidezia krisiak milioika herritar dirurik gabe utzi ditu, pentsiodunak tartean.
Krisiari aurre egiteko epaiketa politiko baten aurrean, Peñak karguari uko egiteko erabakia hartu du, "herrialdearen egonkortasunean, bake sozialean eta erakunde demokratikoak babesteko premian pentsatuta".
Agintariak barkamena eskatu die paraguaitarrei krisi ekonomikoagatik. "Barkamena eskatu nahi diot herriari, uneren batean huts egin badut. Inoiz ez dut konfiantza galdu nahi izan", adierazi du agintariak sare sozialetan argitaratutako bideo batean.
Krisia astearte goizean piztu zen, erregulatzaileen esku-hartzeak milioika paraguaitarren aurrezkiak izoztea eragin zuenean, erretiratuenak barne. Horrek protesta orokorrak eragin ditu herrialdean, hiru pertsonatik batek gordailuak dituelako erakunde horretan.
Ostegun goizean egoera larriagotu da, diputatuak presidentea kargutik kentzeko prozesu baten hasierari buruz eztabaidatzen hasi direnean. Kongresuan gehiengoa duen Partido Coloradoko presidente ohi eta buruzagiak prozedurak publikoki babestean iritsi da horren inflexio puntua.
Presidentearen esanetan, bere lehentasuna herrialdeko finantza sisteman "aurrezkiak jarri zituzten paraguaitarren lasaitasuna bermatzea" izango da, "gordailu bakoitzaren atzean urteetako ahalegina, sakrifizioa eta familia proiektuak daudelako".
"Nire desiorik handiena da baliabide horiek itzuliko direla bermatzea, Gordailuak Bermatzeko Funtsak bere helburua betetzea eta babestea", adierazi du dimisioa eman aurretik. Peñak dimisioa aurkeztu du, "kargu bat ere ez delako Errepublikaren egonkortasuna baino garrantzitsuagoa", eta "inor ez dago Paraguairen gainetik".
"Une bakoitzean jaso izan dudan konfiantza eskertzen dut, nazio handi hau zerbitzatzeko ohorea eman didalako", amaitu du Peñak.