Trumpek bere burua aldendu du errepublikanoen porrotetik: "Ni boto-txartelean egon izan banintz, sekulako garaipena lortuko genuen"
Hauteskundeen emaitzak onartzeko eta demokratekin akordioak egiteko prest agertu da AEBko presidentea, baina onartezintzat jotzen dituen lege-proposamenak betatzeko mehatxua egin du.
Donald Trump AEBko presidenteak errepublikanoek erdiko hauteskundeetan jasotako porrotaren inguruko lehen adierazpenak egin ditu. Haren esanetan, bera boto-txarteletan agertu izan balitz, Alderdi Errepublikanoak sekulako garaipena lortuko zuen. Kanpainan bete-betean inplikatu arren, emaitzetatik aldendu nahi izan du presidenteak, eta hauteskundeak ez dituela bere porrot pertsonaltzat hartzen adierazi du.
"Ni ez nengoen boto-txartelean, eta egon izan banintz, sekulako garaipena lortuko genuen!", idatzi du Truth Social sare sozialean, lehen emaitzak ezagutu ostean. Kanpainan, ordea, bere izena boto-txartelean balego bezala bozkatzeko eskatu zien herritarrei, eta hainbat estatutan mitinak egin zituen hautagai errepublikanoei babesa emateko.
Fox News telebista-kateari egindako adierazpenetan, espero baino emaitza okerragoa izan dutela aitortu du Trumpek. "Pixka bat harrituta nago. Hobeto egingo genuela uste nuen. Mitin ikusgarriak egin ditugu", esan du. Gauzak batzuetan espero bezala ateratzen ez direla ere onartu du.
Demokratekin akordioak egiteko prest
The New York Times egunkariari eskainitako elkarrizketa batean, hauteskundeen emaitzak "erabat onartzeko prest" dagoela adierazi du Trumpek, eta Kongresuko gehiengo demokratiko berriarekin lan egiteko borondatea agertu du.
"Haiekin lan egitea espero dugu. Seguruenik, akordioren batera iritsiko gara", esan du. Hauteskundeen aurretik, ordea, emaitzak onartuko zituen ala ez galdetu ziotenean, hauteskundeak garbiak izatearen baldintza jarri zuen.
Betatzeko ahalmena erabiliko duela ohartarazi du
Hala ere, presidenteak argi utzi du ez diela bidea erraztuko demokratei. "VETO" hitza idatzita zuen txapel gorri baten irudia argitaratu du Truth Social sarean, eta onartezintzat jotzen dituen lege-proposamenak betatzeko ahalmena erabiliko duela berretsi du.
"Proposamen zentzugabeak bidaliko dizkidate, eta betoa jarriko diet", ohartarazi du. Haren esanetan, hainbat beto jarri ondoren, bi alderdiak akordioak bilatzen has litezke.
Trumpek, gainera, errepublikanoen porrotaren arrazoiak aztertuko dituela iragarri du, eta bere alderdiko zenbait hautagairen jarduna kritikatu du; besteak beste, Greg Abbott Texasko gobernadorearena.