Abdul El-Sayed AEBko lehen senatari musulmana izango da
Osasun publiko unibertsalaren aldeko defentsa, langile-klaseen babesa eta korporazioen dohaintzei uko egitea izan ditu ardatz kanpainan.
Abdul El-Sayed Alderdi Demokrataren hautagaiak irabazi du Estatu Batuetako Senaturako Michigan estatuan jokatutako lehia, legegintzaldi erdiko hauteskundeetan. Lehen proiekzioen arabera, Mike Rogers hautagai errepublikanoari gailendu zaio.
Garaipen horrekin, El Sayedek mugarri historikoa ezarri du, Estatu Batuetako Senatuan eserlekua lortzen duen lehen musulmana baita. "Michigan, lortu dugu! Oso harro eta ohore handiz nago hemen, Michigan estatu handi honetako senatari hautetsi gisa", adierazi du.
Hautagai demokrata 42 urteko epidemiologoa eta osasun publikoko administratzailea da, eta profil politiko nabarmen progresista du. Joan den abuztuan, Haley Stevens ordezkaria garaitu zuen alderdiaren primarioetan, eta horrela sendotu zuen hautagaitza.
Stevensek Alderdi Demokrataren diziplina hautsi zuen publikoki, joan den astean Rogers hautagai errepublikanoarekin batera agertu baitzen Detroiten erlijio-ekitaldi batean. Horren ondorioz, berehala kanporatu zuten Alderdi Demokrataren Michiganeko adarretik.
Osasun unibertsalaren eta politika progresisten alde
Kanpainan, El-Sayedek hainbat aldarrikapen izan ditu ardatz: osasun publiko unibertsalaren defentsa (Medicare for All), langile-klaseen babesa eta korporazioen dohaintzak baztertzea. Alderdi Demokrataren sektore progresistarekin lotura estua izan du, eta Bernie Sanders senatariaren 2020ko presidentetzarako kanpainan ordezkari nazional gisa ere aritu zen.
Kongresurako jauzia egin aurretik, tokiko osasun-kudeaketan egin zuen ibilbidea senatari hautatu berriak. 30 urte zituela, Detroiteko Osasun Saileko zuzendari izendatu zuten, eta, azkenaldian, Wayne konderriko Osasun eta Giza Zerbitzuen Saila zuzendu du. 2025eko apirilean dimisioa eman zuen karguan, Senaturako hautagaitzan buru-belarri aritzeko.