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Turista bat hil da eta beste bat zauritu da Nepalen, Everest mendian, bi helikopteroren arteko talkan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hegazkinek elkar jo dute Everesteko Oinarrizko Kanpalekutik kilometro gutxira dagoen heliportu batean lurreratzen saiatzen ari zirela.

Hegazkin istripuak Asia Munduko albisteak

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