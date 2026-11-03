Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Turista bat hil da eta beste bat zauritu da Nepalen, Everest mendian, bi helikopteroren arteko talkan
Hegazkinek elkar jo dute Everesteko Oinarrizko Kanpalekutik kilometro gutxira dagoen heliportu batean lurreratzen saiatzen ari zirela.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Errusiaren eraso batek 29 hildako utzi ditu Ukrainako giza laguntzarako zentro batean
ZUZENEAN
Duela min.
Erresuma Batuak eta EBk akordio zirriborroa lortu dute elikagaien esportazioetan "brexit"-ak ekarritako burokrazia kentzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: agintaldi erdiko hauteskundeak AEBn, Puenteren agerraldia tren-istripuari buruz eta Jaurlaritzaren aurrekontuak, sailez sail
ZUZENEAN
Duela min.
Alderdi Demokrataren castinga hasi da
ZUZENEAN
Duela min.
Hauteskunde hauek trumpismoari buruzko erreferenduma dira
ZUZENEAN
Duela min.
AEB, "historiako agintaldi erdiko hauteskunde garrantzitsuenak" egiteko prest
ZUZENEAN
Duela min.
Hautagai demokrata “muturreko eta arriskutsuen” aurka bozkatzeko deia egin du Trumpek
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegi Konstituzionalaren kontrola lortzeko borroka irekiak krisia piztu du Polonian
ZUZENEAN
Duela min.
Joey eta Adam: bi lagun, bi ideologia
Gehiago ikusi