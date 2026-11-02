Hautagai demokrata “muturreko eta arriskutsuen” aurka bozkatzeko deia egin du Trumpek
Agintaldi erdiko hauteskundeak "gure bizitzako garrantzitsuenak" direla esan du AEBko presidenteak.
Donald Trump AEBko presidenteak biharko hauteskundeen aurreko azken ekitaldi politikoa baliatu du hautagai demokraten aurkako botoa eskatzeko, "muturreko eta arriskutsutzat" jo baititu. Horregatik guztiagatik, errepublikanoak uste du euren bizitzako “midterm-ik garrantzitsuenak” direla.
"Alderdi Demokratak AEBko historiako hautagai muturrekoenak eta arriskutsuenak izendatu ditu. Inoiz aurkeztu diren hautagai arriskutsuenak dira", ohartarazi du Trumpek astoaren eraketa kritikatu aurretik.
Etxe Zuriko maizterrak ekonomiaren egoera "ona" aldarrikatu du, "herrialde osoa azkar hazten ari delako". "Inoiz ez bezala hazten ari gara. Petrolioa hamar dolar jaitsi da gaur, inoizko jaitsierarik handiena. Ez da inoiz hainbeste jaitsi”, ziurtatu du petrolio upelaren prezioari dagokionez.
Hala, petrolioaren prezioak "are gehiago jaisten" jarraituko duela iragarri du, "Irani irabazten ari garelako". "Erraz irabazten ari gara", azpimarratu du Teheranekiko gatazka belikoaren harira.
Halaber, Venezuelan egindako esku-hartzearen “arrakasta” azpimarratu du, "Venezuelaren konkista", bere hitzetan. "Egun bakar batean irabazi genuen gerra Venezuelan, eta ehunka mila milioi dolar eraman genituen egunero Venezuelatik iristen den petrolioan", argudiatu du. "Groenlandia ere badugu orain. Eskerrak eman nahi dizkiegu Danimarkari eta Europari posible egiteagatik", gaineratu du.
Bira frenetikoa
Presidenteak 25 mitin eman ditu egunotan hainbat estatutan, inkesten arabera demokraten alde egiten ari diren gotorleku errepublikarretan batez ere, hala nola Texasen, Iowan eta Kansasen.
Ordezkarien Ganberaren kasuan, Decision Desk HQren iragarpenen ereduak demokraten garaipena aurreikusten du, hemizikloa kontrolatzeko % 84ko probabilitatearekin, astebete lehenago baino bost puntu gehiago.
Horren arabera, Alderdi Demokratak % 65eko aukera du Senatuan gehiengoa berreskuratzeko, duela zazpi egun baino zortzi puntu gehiago.
Astearte honetako hauteskundeetan, Senatuko 35 eserleku, Behe Ganberako 435, Estatuko 30 gobernazio baino gehiago eta tokiko beste postu batzuk aukeratuko dituzte.