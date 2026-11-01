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Erregaiaren prezioak kamioilariak estutu eta AEBko ondoez ekonomikoa larriagotzen ari da

Iragarkia
El precio del combustible aprieta a los camioneros y agrava el malestar económico en Estados Unidos
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpek argindarra edota erregaiak merkatuko zituela ziurtatu zuen, baina bizitzaren kostua gora egiten ari da etengabe leku guztietan, Irango gerraren testuinguruan. Hala, garesti ordaindu dezake asteartean egingo diren agintaldi erdiko hauteskundeetan. 

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

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