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Erregaiaren prezioak kamioilariak estutu eta AEBko ondoez ekonomikoa larriagotzen ari da
Donald Trumpek argindarra edota erregaiak merkatuko zituela ziurtatu zuen, baina bizitzaren kostua gora egiten ari da etengabe leku guztietan, Irango gerraren testuinguruan. Hala, garesti ordaindu dezake asteartean egingo diren agintaldi erdiko hauteskundeetan.
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