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Euskal hiriburuetako saltokiek egurrezko oholak kendu dituzte, gaua istilurik gabe igaro ondoren

Iragarkia
BILBAO, 30/10/2026.- Operarios instalan unas mamparas de madera para proteger los escaparates de un centro comercial en Bilbao, donde mañana sábado esta convocada una manifestación por Aske (Jardun), disidentes de la izquierda abertzale, en el centro de Bilbao, para protestar por la detención de dos de sus miembros el pasado 26 de septiembre acusados de un presunto delito de terrorismo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Blocus mugimenduak egindako deialdiaren aurrean jarritako egurrezko oholak kentzen hasi dira igande goizean. Gaua istilurik gabe igaro ondoren, establezimenduetako erakusleihoek ohiko itxura berreskuratzen hasi dira.

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