MENDEBALDEKO SAHARA
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Euskadiko sahararrak ospakizun betean, NBEk Minurso misioa berritzerik izan ez duelako

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadin bizi diren sahararrek bilkura egin dute gaur Marokok Bilbon duen kontsulatuaren aurrean. Pozarren azaldu dira NBEk Mendebaldeko Sahararako zuen misioa amaitu delako. Izan ere, Errusiak AEBren proposamen bati betoa ezarri dio, Saharako erreferendumaren erreferentzia ezabatu eta Marokoren autonomia markoa ezarri nahi zuelako. Horrenbestez, bertan behera geratu da misioa, sortu eta 35 urtera. 

Mendebaldeko Sahara Maroko Nbe Nazio Batuen Erakundea Bilbo Manifestazioak Gizartea

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