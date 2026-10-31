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Euskadiko sahararrak ospakizun betean, NBEk Minurso misioa berritzerik izan ez duelako
Euskadin bizi diren sahararrek bilkura egin dute gaur Marokok Bilbon duen kontsulatuaren aurrean. Pozarren azaldu dira NBEk Mendebaldeko Sahararako zuen misioa amaitu delako. Izan ere, Errusiak AEBren proposamen bati betoa ezarri dio, Saharako erreferendumaren erreferentzia ezabatu eta Marokoren autonomia markoa ezarri nahi zuelako. Horrenbestez, bertan behera geratu da misioa, sortu eta 35 urtera.
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