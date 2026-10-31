Bi pertsona atxilotu dituzte Galdakaon puntzoi batekin eta metalezko barra batekin beste biri eraso egitea egotzita
Atxilo hartutakoak 56 urteko gizon bat eta 44 urteko emakume bat dira, hainbat aurrekari dituztenak. Biktimak, 53 urteko gizaseme bat eta 50 urteko emakume bat, ospitalera eraman zituzten.
Ertzaintzak 56 urteko gizon bat eta 44 urteko emakume bat atxilotu zituen atzo arratsaldean Galdakaon (Bizkaia), beste bi pertsonari puntzoi batekin eta metalezko barra batekin eraso egitea leporatuta. Biktimak ospitalera eraman behar izan zituzten, Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Iturri horien arabera, gertakariak 16:15ean jazo ziren, Galdakaoko parke batean. Udaltzaingoak laguntza eskatu zion Ertzaintzari, bikote bat larri zauritu zutela jakin ostean. Horietako batek objektu zorrotz batekin egindako zauriak zituen.
Bertaratutako ertzainek egiaztatu zutenez, bi erasotzaileak parkera joan ziren eta gizon bati puntzoi batekin eraso zioten. Harekin zegoen emakumea gizona defendatzen saiatu zenean, metalezko barra batekin jo zuten buruan. Segidan, barra hori bera erabili zuten gizonari eraso egiteko. Puntzoia handik gertu topatu zuten agenteek.
Erasotzaileek ihes egin zuten, baina minutu batzuk geroago aurkitu zituzten. Ustezko erasotzaileetako bat, 56 urteko gizasemea, aurrez 25 aldiz atxilotu du Ertzaintzak, eta 44 urteko emakumea, 13tan. Lesio larriak eragin izana egotzi diete biei.
Atxilotu biak ertzain etxera eraman zituzten, eta beharrezko eginbideak bukatu ostean, epailearen esku utziko dituzte.
Biktimak, 53 urteko gizon bat eta 50 urteko emakume bat, ospitalera eraman zituzten.