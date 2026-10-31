Detenidas dos personas en Galdakao acusadas de agredir con un punzón y una barra metálica a otras dos

La Ertzaintza detuvo en Galdakao (Bizkaia) a un hombre de 56 años y a una mujer de 44, acusados de agredir a otras dos personas con un punzón y una barra metálica. Las dos víctimas, un hombre y una mujer, tuvieron que ser trasladadas al hospital, según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota.

Según la fuente, los hechos tuvieron lugar sobre las 16:15 horas, cuando la Ertzaintza fue requerida para dar apoyo a la Policía Local de Galdakao, ya que se encontraban en un parque de la localidad con un hombre y una mujer que habían sido agredidos. Uno de ellos presentaba heridas punzantes.



Según pudieron averiguar los y las agentes, un hombre y una mujer se presentaron allí y comenzaron a agredir con un punzón a otro hombre que se encontraba en el parque. Cuando la mujer que estaba con él intermedió para defenderle, fue agredida con una barra metálica en la cabeza. Posteriormente, también habrían agredido con esa barra al hombre, quien presentaba cuatro heridas sangrantes provocadas por un punzón. La patrulla encontró este punzón en las inmediaciones de los hechos.



Los agresores huyeron del lugar, pero fueron localizados minutos después en una zona cercana. Se trataba de un hombre de 56 años detenido previamente en otras 25 ocasiones por la Ertzaintza, y una mujer de 44 años detenida anteriormente 13 veces. Ambos fueron detenidos acusados de un delito de lesiones graves.

La pareja fue trasladada a dependencias policiales y será puesta a disposición una vez hayan concluido las diligencias.

Las víctimas, un hombre y una mujer de 53 y 50 años respectivamente, fueron trasladadas a un centro hospitalario.