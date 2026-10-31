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Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz se blindan ante los llamamientos de Blocus para provocar destrozos este sábado

Varios comercios de alta gama han protegido sus escaparates con paneles de madera, y la Ertzaintza y las policías locales se mantendrán "alerta y coordinadas" para realizar un seguimiento de la situación. Un joven de 20 años ha sido detenido acusado de administrar una cuenta vinculada a Blocus Bilbao.
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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbo, Donostia eta Gasteiz blindatuta, Blocusek txikizioa egiteko deialdien aurrean

EITB

Última actualización

Las tres capitales vascas se han preparado para posibles disturbios este sábado, coincidiendo con la celebración de Halloween, ante los llamamientos de Blocus de provocar destrozos en comercios y mobiliario urbano. Hoy hay 25 manifestaciones y concentraciones comunicadas en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y el Departamento de Seguridad ya ha advertido de que pueden incorporarse personas con el objetivo de realizar sabotajes. Ante ello, tanto la Ertzaintza como las policías municipales se mantendrán "alerta" para realizar un seguimiento de la situación. 

Precisamente, la Policía Nacional detuvo ayer a un hombre de 20 años, acusado de administrar una cuenta vinculada a Blocus Bilbao por convocar desórdenes en la capital vizcaína. 

En Bilbao, algunos comercios del centro, especialmente entre la Plaza Circular y la Gran Vía, y del Casco Viejo han colocado paneles de madera para evitar saqueos y destrozos en sus escaparates.

En San Sebastián, ciertos establecimientos del centro de la ciudad también han comenzado a blindar sus cristaleras con grandes tablas de madera ante la incertidumbre generada por la posible convocatoria en redes sociales de disturbios violentos. Se trata en su mayoría de establecimientos de alta gama de ropa y decoración ubicados en la avenida de La Libertad, la calle Hernani y San Bartolomé. 

De momento, los comercios de Vitoria-Gasteiz no han tomado medidas de este tipo. 

La alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, pidió ayer a la ciudadanía que haga "caso omiso" al llamamiento a una protesta en la capital alavesa para este sábado que circula por las redes sociales, generada por Inteligencia Artificial, en nombre de Blocus. Esta convocatoria llama a una manifestación en el centro de Vitoria-Gasteiz y en su cartel anima a acudir disfrazados por Halloween" y reivindicar más "derechos, igualdad, vivienda, educación, sanidad pública y un futuro digno".

Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz Manifestaciones Ertzaintza Delitos Sociedad

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