La Ertzaintza cierra una discoteca de Bilbao tras detectar "deficiencias" de seguridad

La Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza ha ordenado el cierre de la discoteca Arena Live Bilbao (antigua Latin Palace de Bilbao) tras una inspección rutinaria con motivo de las celebraciones de Halloween en distintos locales de ocio de Euskadi, en la que detectó varias "deficiencias" relacionadas con la seguridad y las condiciones de funcionamiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, entre las principales irregularidades detectadas destaca la ausencia de un Plan de Autoprotección actualizado, que sirve para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia y proteger tanto a las personas que trabajan en el local como a los asistentes.

Otra de las anomalías descubiertas en el local situado en el barrio bilbaíno de Deusto es la falta de documentación que acredite la seguridad de la instalación eléctrica.

Actualmente, el establecimiento utiliza un grupo electrógeno para disponer de suministro eléctrico, si bien durante la inspección no se aportaron los certificados de instalación, baja tensión y mantenimiento correspondientes.

Además, no está garantizada la seguridad del lugar donde está instalado ese generador.

Todos los aspectos mencionados, ha recordado la Policía autonómica, incumplen la ley vasca de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

En su artículo 51.3, dicha norma recoge como infracción muy grave "incumplir las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigidas en la licencia, autorización e inspecciones, así como el mal estado de los locales o instalaciones que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible".

Por esa razón, la Ertzaintza ha sancionado a la discoteca con su cierre hasta que regule los aspectos mencionados.