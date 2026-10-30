EH Bildu ganaría las elecciones del 29N en la CAV, según el Sociómetro

Según el Sociómetro del Gobierno Vasco de previsión de voto para las próximas elecciones generales, EH Bildu será la opción más votada y con más escaños en la Comunidad Autónoma Vasca. La coalición obtendría el 29,1 % de los votos y 7 escaños, es decir, dos más de los que obtuvo en las tres circunscripciones de la CAV en 2023, tras pasar del tercer lugar al primero.

La prospección coloca al PSE-EE en segundo lugar, con el 24,7 % de votos y 5 escaños, los mismos que en las últimas generales, en las que fue la opción más votada.

El PNV ocuparía el tercer lugar en las elecciones del 29N, con el 21,9 % de los votos y 4 escaños, uno menos de lo que dispone en el actual Congreso. Pasaría de ser la segunda fuerza a la tercera.

El Sociómetro coloca al PP en cuarto lugar, con el 12,6 % de los votos y 2 escaños, los mismos que tiene ahora.

Frente Amplio, que obtuvo un escaño en 2023, no obtendría representación en el Congreso por la CAV, con el 4 % de los votos. Vox (4,8 %) y Podemos (1,5 %) tampoco lograrían escaño.

Empate en Álava, con el PSE-EE por delante

En Álava, las cuatro fuerzas políticas lograrían un escaño cada una, siendo el PSE-EE la más votada (27,9 %), EH Bildu la segunda (23,7 %), el PP la tercera (19,7 %) y el PNV la cuarta (15,1 %). De esta manera, se repetiría la misma representación y orden que en 2023.

EH Bildu asciende al primer lugar en Bizkaia

En Bizkaia, el Sociómetro da el mayor porcentaje de votos y escaños a EH Bildu: 3 representantes, con el 25,9 %. El PSE-EE (25 %) y el PNV (24,7 %) obtendrían 2 escaños cada uno, y el PP se quedaría con 1 (13 % de los votos). De esta manera, la coalición soberanista ganaría un escaño más, en detrimento del Frente Amplio, que perdería el asiento de Sumar.

Clara victoria de EH Bildu en Gipuzkoa

En Gipuzkoa, EH Bildu sería la primera fuerza, con el 36,9 % y 3 escaños. El PSE-EE quedaría en segundo lugar, con un 22,8 % y 2 representantes, y el PNV obtendría el 20,3 % de los votos y 1 escaño. Comparando con los resultados de las últimas elecciones generales, EH Bildu ganaría un escaño en detrimento del PNV, que perdería uno.