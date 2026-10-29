ACCIDENTE FERROVIARIO
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El PNV exige a Sánchez "responsabilidades políticas máximas" como el "cese o dimisión" del ministro Puente

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk "erantzukizun politiko handiak" eskatu dizkio Sanchezi, hala nola Puente ministroaren "dimisioa"

Agencias | EITB

Última actualización

La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha pedido que, una vez que se esclarezca lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el presidente español Pedro Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", ha subrayado.

Gobierno de España EAJ-PNV Política

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