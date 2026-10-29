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El PNV exige a Sánchez "responsabilidades políticas máximas" como el "cese o dimisión" del ministro Puente
La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha pedido que, una vez que se esclarezca lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el presidente español Pedro Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", ha subrayado.
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